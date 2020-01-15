2020-01-15T16:55:26+03:00
Спорт

Александра Соболева может перехватить клуб Английской премьер-лиги

Форвард «Крыльев» не полетел с командой на сборы, сообщалось, что он может перейти в «Динамо» или ЦСКА
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Какой именно клуб АПЛ намерен приобрести форварда «КС» - не уточняют.Какой именно клуб АПЛ намерен приобрести форварда «КС» - не уточняют.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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В сериале с форвардом «Крыльев Советов» Александром Соболевым новый неожиданный поворот. По данным «Спорт-Экспресс», предметный интерес к футболисту проявляет клуб Английской премьер-лиги. Какой именно – не уточняется.

Команда АПЛ может перехватить Соболева у ЦСКА и «Динамо», которые также заинтересованы в покупке форварда и намерены сделать это в ближайшее время.

Напомним, Александр Соболев не полетел с «Крыльями Советов» на сбор в Турцию. В пресс-службе команды ситуацию не комментируют. «КП-Самара» следит за развитием событий в прямом эфире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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