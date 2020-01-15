Александр Соболев уходит из «Крыльев Советов»: прямая трансляция

Александр Соболев не полетел на сборы в Турцию вместе с «Крыльями Советов». Официально это не объявлено (а в «Крыльях» отказываются что-либо комментировать), но высока вероятность, что второй в гонке бомбардиров РПЛ покинет самарскую команду. Куда именно – точно не известно.

Соболев перешел в «Крылья» в январе 2018 года, когда волжане играли еще в ФНЛ. Однако медиапространство молодой нападающий взорвал в начале сезона РПЛ 2019/2020. Он только что вернулся из аренды в «Енисее» и занял место в основе «КС» вместо завершившего карьеру Сергея Корниленко. Первый же матч сезона заставил говорить о Соболеве буквально всех. Форвард отгрузил дубль ЦСКА и принес самарцам первые три очка.

После этого Соболев заколотил еще 10 голов и почти всю осеннюю часть сезона РПЛ возглавлял гонку бомбардиров чемпионата – на пару с форвардом «Ростова» Эддором Шомуродовым. Однако зимой Соболева и Шомуродова обогнал Артем Дзюба. Спад результативности нападающего «Крыльев» наступил после одного из главных событий в карьере молодого футболиста – вызова в национальную сборную. На поле за Россию Соболев так и не появился, но зато потренировался в команде.

В конце лета и осенью поползли слухи о возможном уходе Александра Соболева. Интерес к 22-летнему нападающему проявляли не только российские, но и зарубежные клубы. В их числе – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», дортмундская «Боруссия», «Галатасарай».

В конце августа наставник «КС» Миодраг Божович сказал, что в будущем хотел бы видеть Соболева в сильной команде, а также, дословно, «дай бог, чтобы его кто-то забрал. Всегда надо стремиться к лучшему».

На эти слова губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отреагировал довольно резко. Он сказал – «избави бог нашу команду от тренера, который несет такую чушь» и что Божович, скорее всего, имел в виду что-то другое.

Кроме того, руководство «КС» неоднократно повторяло, что продавать Соболева в зимнее трансферное окно не собирается. Форвард мог покинуть клуб, но не раньше лета 2020 года. Однако, похоже, в клубе все переиграли.

Скорее всего, Соболев в ближайшее время присоединится к московскому «Динамо». Команда завершила осеннюю часть чемпионата страны на 8-ом месте.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Соболева в 4,5 млн евро. Сколько заплатит «Динамо» за трансфер – неизвестно.

Однако не все так просто. Как сообщает «Чемпионат», ЦСКА может перехватить Соболева у «Динамо». При этом «армейцы» хотят взять нападающего «Крыльев» в аренду с правом последующего выкупа.

По данным «Спорт-Экспресс», ЦСКА очень близок к подписанию форварда «КС», но в дело вмешался неожиданный участник. Издание уверяет – предметный интерес к Соболеву есть у клуба Английской премьер-лиги. Какого именно – не уточняется. А вариант с «Динамо» больше не рассматривают.