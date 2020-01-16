2020-01-16T09:33:37+03:00
Происшествия

Перевозил части трупа на санках: подробности задержания убийцы лосихи в Самарской области

Разделанную тушу животного в овраге в Шигонском районе
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Мужчина разделал животное и по частям перевозил на санках домойМужчина разделал животное и по частям перевозил на санках домойФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

В полиции раскрыли подробности задержания браконьера, который 12 января убил в Шигонском районе самку лося. Части трупа животного нашли в одном из оврагов.

- Следственно-оперативная группа обнаружила на месте разделанную тушу и пластиковые сани, на которых, предположительно, перевозились части животного к автомобилю, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, к преступлению причастен 35-летний житель Сызрани, который ранее был судим за грабеж. Дома у мужчины стражи порядка нашли части туши животного, а также оружие, из которого оно было убито. Сумма причиненного ущерба составила 80 тысяч рублей. В отношении сызранца завели уголовное дело по статье «Незаконная охота». Мужчине может грозить до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гололед и сильный ветер: в Самарской области продлили желтый уровень опасности
«Можно подумать и о третьем»: молодые мамы из Самары рассказали, как узнали об увеличении маткапитала
«Крылья Советов» просматривают 19-летнего грузинского нападающего
В Самаре автобусы № 67 вновь заезжают к ТЦ «Мега»
Бывший депутат Халиуллов попал в больницу прямо перед заседанием
В Самарской области поймали банду похитителей черного металла с железной дороги
В Самаре закрыли катки в парках Победы и Дружбы
В Тольятти продавщица пыталась соблазнить полицейского 15 тысячами рублей
В Самарской области владельцев авто на газу могут освободить от транспортного налога
Президент СРСО, президент ГК «АКОМ» Н.М. Игнатьев принял участие в обсуждении Послания Президента России
В Чапаевске глава госинспекции отделался условным сроком за обман будущего тракториста
АКОМ - покоритель стихий. Пустыня Сахара - в погоне за духом настоящего «Дакара»
Испугались последствий: в Самарской области нашли водителей, которые устроили ДТП и уехали
Баскетбольная «Самара» в Москве разгромила МБА
В Самарской области мужчина пришел пьяным к приставам и обматерил всех
В Самаре автобусы вернули на улицу Льва Толстого
В Самаре срок сдачи Фрунзенского моста с развязками перенесли на лето