Перевозил части трупа на санках: подробности задержания убийцы лосихи в Самарской области

16 Янв. 2020 2020-01-16T09:33:37+03:00

Мужчина разделал животное и по частям перевозил на санках домой Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В полиции раскрыли подробности задержания браконьера, который 12 января убил в Шигонском районе самку лося. Части трупа животного нашли в одном из оврагов.

- Следственно-оперативная группа обнаружила на месте разделанную тушу и пластиковые сани, на которых, предположительно, перевозились части животного к автомобилю, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, к преступлению причастен 35-летний житель Сызрани, который ранее был судим за грабеж. Дома у мужчины стражи порядка нашли части туши животного, а также оружие, из которого оно было убито. Сумма причиненного ущерба составила 80 тысяч рублей. В отношении сызранца завели уголовное дело по статье «Незаконная охота». Мужчине может грозить до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU