2020-01-16T16:41:17+03:00
Спорт

«Крылья Советов» просматривают 19-летнего грузинского нападающего

Реваз Инджгия выступает за «Локомотив» из Тбилиси
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В этом сезоне в составе «железнодорожников» Инджия выходил на поле в 13 матчах и забил два гола. Фото: fcloco.geВ этом сезоне в составе «железнодорожников» Инджия выходил на поле в 13 матчах и забил два гола. Фото: fcloco.ge
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«Крылья Советов» провели первую тренировку на сборе в турецком Белеке. В общую группу вернулись Дмитрий Комбаров и Паул Антон, которые были травмированы. Также с «Крыльями» тренировался 19-летний грузинский нападающий Реваз Инджгия. Футболист находится в команде на просмотре.

Ревазу 19 лет. Он выступает за «Локомотив» из Тбилиси. В этом сезоне в составе «железнодорожников» Инджгия выходил на поле в 13 матчах и забил два гола.

Напомним, на сборы с «Крыльями» не полетел лучший бомбардир команды в этого сезона Александр Соболев. По разным данным, на него претендуют «Динамо», ЦСКА и клуб из АПЛ.

«Крылья» провели первую тренировку в Белеке. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья» провели первую тренировку в Белеке.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

На сборах в Белеке «КС» проведут два контрольных матча – 21 января с юрмалинским «Спартаком», 25 января – с «Богемианс Прага 1905».

ИСТОЧНИК KP.RU

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