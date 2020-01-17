Как будет ходить общественный транспорт в Самаре в крещенскую ночь
В ночь на воскресенье, 19 января, православные будут отмечать один из главных христианских праздников — Крещение Господне. Праздничные мероприятия — богослужения — пройдут и в Самаре. В связи с этим в городе усилят работу общественного транспорта.
- До 1:00 19 января будет продлена работа маршруток № 247 и 261, которые курсируют по Волжскому проспекту, - сообщили в городском департаменте транспорта.
Общественный транспорт будет ходить допоздна специально для тех, кто собирается в крещенскую ночь окунуться в Волгу. Напомним, что там на Полевом спуске оборудуют купель. Также окунуться можно будет в купели у храмов.
ИСТОЧНИК KP.RU