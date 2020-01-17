2020-01-17T13:04:24+03:00
Общество

Как будет ходить общественный транспорт в Самаре в крещенскую ночь

На Крещение в Самаре автобусы будут ходить допоздна
Анастасия ФИЛАТОВА
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Продлят время работы в крещенскую ночь маршрутки № 247 и 261Продлят время работы в крещенскую ночь маршрутки № 247 и 261Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В ночь на воскресенье, 19 января, православные будут отмечать один из главных христианских праздников — Крещение Господне. Праздничные мероприятия — богослужения — пройдут и в Самаре. В связи с этим в городе усилят работу общественного транспорта.

- До 1:00 19 января будет продлена работа маршруток № 247 и 261, которые курсируют по Волжскому проспекту, - сообщили в городском департаменте транспорта.

Общественный транспорт будет ходить допоздна специально для тех, кто собирается в крещенскую ночь окунуться в Волгу. Напомним, что там на Полевом спуске оборудуют купель. Также окунуться можно будет в купели у храмов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Как будет ходить общественный транспорт в Самаре в крещенскую ночь