Стало известно, чьи части тела нашли на заброшенной даче в Тольятти

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:42:21+03:00

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Правоохранители выяснили, чьи останки нашли на заброшенном дачном участке на 2-й линии СНТ "Урожай" в Тольятти. Напомним, что днем 3 января там обнаружили кисть и ноги неизвестного мужчины.

- Погибшим оказался 52-летний тольяттинец, проживавший в квартире дома № 4 на улице Скрябина. Раньше он был не судим, официально нигде не работал. Смерть наступила около месяца назад, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Причины гибели мужчины до сих пор неизвестны. Их определением занимаются эксперты. Напомним, что на фрагменты трупа наткнулся председатель товарищества - Вадим К. Он подробно рассказал samara.kp.ru, как это произошло. Сейчас следователи продолжают проведение проверки по факту трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU