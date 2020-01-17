Стало известно, когда 3,5 тысячам жителей Сызрани восстановят теплоснабжение

17 Янв. 2020 2020-01-17T16:38:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В ГУ МЧС по Самарской области подробности коммунального ЧП, которое произошло в пятницу, 17 января, в центральном районе Сызрани. Как выяснилось, около дома № 59 на улице Победы выявили утечку на трубе диаметром 500 мм. Без тепла остались сотни горожан.

- На время проведения ремонтных работ была отключена подача теплоснабжения в 43 многоквартирных дома, в которых проживают 3500 человек, в том числе 700 детей, а также в 3 школы и 3 детских сада, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Как отмечают в ведомстве, мэрия города контролирует температурный режим в домах и социально-значимых объектах. Он соответствует норме. На месте работает аварийная бригада МУП «ЖЭС». Восстановить подачу тепла специалисты планируют к 24:00 17 января.

ИСТОЧНИК KP.RU