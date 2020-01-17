Исполняющим обязанности главного тренера «Лады» стал спортивный директор клуба Владимир Кречин
Помогать ему будет наставник «Ладьи» Владимир Маленьких
Спортивный директор и и.о. главного тренера «Лады» Владимир Кречин. Фото: ХК «Лада».
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Исполняющим обязанности главного тренера хоккейного клуба «Лада» после увольнения Александра Титова стал спортивный директор клуба Владимир Кречин. В ближайших матчах помогать ему будет наставник «Ладьи» Владимир Маленьких. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинцев.
Напомним, Титов покинул должность главного тренера «Лады» по обоюдному согласию сторон. Свои посты также покинули старший тренер Анатолий Степанов, тренер Олег Волков и тренер по физподготовке Никита Титов.
После 43 матчей «Лада» занимает второе место в Конференции 1 Высшей хоккейной лиги.
ИСТОЧНИК KP.RU