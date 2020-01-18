Природа сошла с ума: посреди зимы в Сызрань на пруд вернулись лебеди

18 Янв. 2020 2020-01-18T13:24:13+03:00

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Жители Сызрани сообщили, что посреди зимы, в самый разгар января на Волгу возле дамбы вернулись белые лебеди. Обычно они прилетают сюда уже поздней весной, но из-за аномально теплой погоды у птиц мог сбиться внутренний календарь. Фотографии местного жителя Юрия Хайрова, на которых видны белые птицы, которые спокойно плавают в большой воде, опубликовал КТВ Луч.

Жители переживают, что прилетевшие в зиму лебеди могут не найти нужного количества еды и погибнут. Также их волнует ситуация, если неожиданно ударят морозы. Правда, экологи успокаивают: пищи птицам хватит. Ну а синоптики осторожны в прогнозах и считают, что сильных холодов нам эта зима не должна показать.

КП-Самара уже писала, что в Самаре установиась аномально теплая погода. И это может привести к ряду природных проблем. Мы можем остаться без вишни, а Волга обмелеет еще сильнее, чем в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU