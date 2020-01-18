Природа сошла с ума: посреди зимы в Сызрань на пруд вернулись лебеди
Жители Сызрани сообщили, что посреди зимы, в самый разгар января на Волгу возле дамбы вернулись белые лебеди. Обычно они прилетают сюда уже поздней весной, но из-за аномально теплой погоды у птиц мог сбиться внутренний календарь. Фотографии местного жителя Юрия Хайрова, на которых видны белые птицы, которые спокойно плавают в большой воде, опубликовал КТВ Луч.
Жители переживают, что прилетевшие в зиму лебеди могут не найти нужного количества еды и погибнут. Также их волнует ситуация, если неожиданно ударят морозы. Правда, экологи успокаивают: пищи птицам хватит. Ну а синоптики осторожны в прогнозах и считают, что сильных холодов нам эта зима не должна показать.
КП-Самара уже писала, что в Самаре установиась аномально теплая погода. И это может привести к ряду природных проблем. Мы можем остаться без вишни, а Волга обмелеет еще сильнее, чем в прошлом году.
ИСТОЧНИК KP.RU