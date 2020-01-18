Дороговато будет? Соболева пока никто не купил и игрок улетел в Турцию к команде

18 Янв. 2020 2020-01-18T16:58:24+03:00

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Александр Соболев вылетел в Турцию, чтобы тренироваться с "Крыльями Советов". Сейчас самарская команда находится там на сборах. По последней информации самарского форварда хотели то ли в Динамо, то ли в ЦСКА. Но торги ничем не закончились. По данным издания Спорт Экспресс, переговоры вели с ЦСКА. Но агенты не сошлись в сумме, переговоры приостановлены. Соболев вылетел в Анталию вечером 17 января.

Источники в спортивном мире утвнерждают, что интерес к игроку остается у клуба АПЛ, команды из Испании и двух российских клубов. Эксперты на 80% уверены, что бомбардир не вернется в Самару. Практически попрощались с Александром и болельщики, хотя некоторые считают, что оставить Соболева в Крыльях могут слишком высокие аппетиты его нового агента.

КП-Самара следит за трансферами Крыльев Советов и судьбой Соболева. Информация обновляется.

ИСТОЧНИК KP.RU