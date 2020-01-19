В Самарской области погода побила 10 рекордов

19 Янв. 2020 2020-01-19T15:34:40+03:00

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В Самарской области в субботу, 18 января, сразу 10 метеостанций зафиксировали абсолютный суточный максимум температуры воздуха. Погода побила рекорды в Самаре, Тольятти, рядом со станцией АГЛОС, в Клявлино, Большой Глушице, Безенчуке, Серноводске, Авангарде, Челно-Вершинах и Кинель-Черкассах. Об этом сообщает Приволжское УГМС. Теплее всего в эту субботу было в Кинель-Черкассах: +2,7 градуса.

Дольше всего рекорд держался в Самаре, Большой Глушице и Серноводске – с 1952 года. 68 лет назад в областной столице 18 января столбики термометров показывали +1,5, сейчас +1,7. В Большой Глушице в 1952 году фиксировали температуру +1,2, а сейчас задокументировали +1,8. В Серноводске предыдущий рекорд 18 января был +1,2, а сейчас +1,8.

Самые большие отклонения зарегистрировали в Кинель-Черкассах – 1,4 градуса (с +1,3 в 2003 году до +2,7 в 2020) и АГЛОСе – 1,2 градуса (с +1,4 в 2003 году до +2,6 в 2020).

ИСТОЧНИК KP.RU