В Самаре вновь перестали работать катки в парках Победы и Дружбы
Ледовые площадки не выдерживают аномально теплой погоды
Фото: парк Дружбы - СамараФото: vk.com
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В Самаре вновь перестали работать катки в парках Дружбы и Победы. Их закрыли из-за аномально теплой погоды.
- С 20 по 22 января включительно из-за погодных условий катки в парках Дружбы и Победы будут закрыты. Приносим свои извинения, - сообщили представители парков в соцсетях.
Напомним, что на прошлой неделе катки в парках уже закрывали. Сначала причиной назывались технические проблемы, потом — погода. Последняя «радовала» самарцев дождем, снегом и плюсовой температурой.
ИСТОЧНИК KP.RU