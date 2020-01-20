В Самаре вновь перестали работать катки в парках Победы и Дружбы

20 Янв. 2020 2020-01-20T10:17:32+03:00

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В Самаре вновь перестали работать катки в парках Дружбы и Победы. Их закрыли из-за аномально теплой погоды.

- С 20 по 22 января включительно из-за погодных условий катки в парках Дружбы и Победы будут закрыты. Приносим свои извинения, - сообщили представители парков в соцсетях.

Напомним, что на прошлой неделе катки в парках уже закрывали. Сначала причиной назывались технические проблемы, потом — погода. Последняя «радовала» самарцев дождем, снегом и плюсовой температурой.

ИСТОЧНИК KP.RU