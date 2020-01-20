Стала известна стоимость 1 часа платной парковки в Самаре

20 Янв. 2020 2020-01-20T14:30:19+03:00

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В департаменте транспорта Самары рассказали, сколько будет стоить один час размещения автомобиля на платной парковке. По информации ведомства, стартовая цена составит 30 рублей.

- Мы ориентируемся на столичный опыт. Будет конкурс по определению подрядчика. В техзадании предусматриваем разные виды оплаты парковки: по смс, через сайт или мобильное приложение, - сообщили в твиттере представители дептранса.

Напомним, что платные парковки появятся в Самаре летом 2020 года. Их разместят в Ленинском, Самарском, Железнодорожном и Октябрьском районах. У горожан будет возможность купить абонемент на платную парковку. Приобрести его можно будет по льготной цене.

ИСТОЧНИК KP.RU