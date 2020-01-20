В Самарской области ввели карантин из-за вируса африканской чумы свиней

20 Янв. 2020 2020-01-20T15:18:10+03:00

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В Самарской области ввели карантин по африканской чуме свиней. Ограничение будет действовать в границах квартала № 87 Кошкинского охотохозяйства.

- Ограничения вводятся на период до завершения карантинных мероприятий, - говорится в постановлении губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

На время действия карантина посещать территорию охотохозяйства посторонним людям будет нельзя. Также в этот период будут запрещены перемещение и перегруппировка животных, убой всех видов животных, все виды охоты, а еще въезд и выезд транспорта, который не участвует в ликвидации очага АЧС.

Напомним, что очаг заболевания в Кошкинском районе специалисты выявили на минувшей неделе. В овраге на значительном удалении от населенных пунктов нашли трех мертвых кабанов. Проверка показала, что они умерли от АЧС. Отметим, что для людей данная инфекция опасности не несет.

ИСТОЧНИК KP.RU