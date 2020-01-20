2020-01-20T16:03:20+03:00
Общество

Осталось возвести одну стену: стройку ледового Дворца спорта в Самаре сняли с воздуха

Работы на объекте должны завершить в середине 2021 года [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Скоро строители замкнут контур нового спортобъектаСкоро строители замкнут контур нового спортобъектаФото: Скриншот с видео
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В Самаре сняли с высоты птичьего полета одну из крупных строек города — новый ледовый Дворец спорта на улице Молодогвардейской. Судя по кадрам, которые запечатлел с воздуха самарский видеоблогер, строителям осталось доделать одну стену, и тогда контур полностью замкнется.

Напомним, что новый спортобъект на месте старого строят с осени 2018 года. Он будет примерно в два раза больше снесенного здания. Его площадь составит почти 30 тысяч квадратных метров. В ледовом Дворце спорта разместят две ледовые арены, площадку для керлинга, хореографический зал, универсальный спортзал, а также четыре конференц-зала. Зрительские места будут рассчитаны на 5 тысяч человек.

Недавно стало известно, что правительство РФ выделит Самарской области на завершение строительства спортобъекта более 670 млн рублей. Окончание работ намечено на середину 2021 года.

Cтроительство нового дворца спорта на улице Молодогвардейской в Самаре.Январь 2020 года

ИСТОЧНИК KP.RU

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