В Самарской области следователи занялись угоном вазовской легковушки с ребенком в салоне

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:42:24+03:00

Мальчика уже нашли, а вот авто с похитителем все еще находится в розыске

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Угоном вазовской легковушки с 4-летним мальчиком в салоне в Кинеле занялись следователи. Как сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области, по данному факту начата доследственная проверка.

- Сейчас идет изучение записей с камер видеонаблюдения, устанавливается личность мужчины, который угнал автомобиль. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в ведомстве.

Напомним, все произошло утром в понедельник, 20 января, возле здания школы в Кинеле. Местная жительница припарковала свою машину около школьного двора. После этого она вместе со старшим сыном ушла в сторону школы. В салоне авто остался 4-летний малыш. Он находился на переднем сиденье в детском кресле. Женщина оставила машину с заведенным мотором, а также оставила там ключи и документы. Когда она вернулась, авто на месте не оказалось. Ребенка через некоторое время нашли около одного из магазинов. Никаких повреждений на его теле специалисты не нашли. Что касается машины и преступника, то полицейские продолжают их розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU