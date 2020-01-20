Ночью увидишь - штаны испачкаешь: в Самаре выброшенная елка наводит ужас на прохожих

20 Янв. 2020 2020-01-20T17:48:21+03:00

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Закончились все зимние новогодние и постновогодние праздники и жители Самары начали активнее избавляться от елок, украшавших их дом. Кто-то выкинул зеленую красвицу еще после рождества, кто-то дотерпел до Нового года, кто-то решил и Крещение встретить в нарядной квартире. Конечно, найдутся и те, кто будут тянуть до 23 февраля или 8 марта - но большинство самарцев все же решили уже избавиться от елки. Не обошлось и без курьезов. Один из жителей Самары приказ "ликвидировать елку" воспринял слишком буквально.

Так на контейнерной площадке появилось странное существо из черного пакета, перевязанное тесемками, с глазами и ртом. Издалека можно даже подумать, что это человек в черном балахоне.

Жители города уже пожаловались, что нечто доводит их чуть ли не до истерики и пугает прохожих, особенно ночью. Но большинство к происходящему отнеслись скептично:

- Сейчас до самой весны по всей стране будут трупы ёлок валяться, - считает Павел.

Напоминаем, что елку вовсе не нужно заворачивать в пластиковый пакет. Деревья будут утилизировать в специальных машинах, получившуюся стружку раздадут страждущим.

Журналисты КП-Самара разбирались, что делать с новогодней елкой в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU