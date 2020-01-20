Это слишком дорого! В Самаре больше не хотят утеплять фасады и переделывать крыши за счет Фонда капремонта

20 Янв. 2020 2020-01-20T17:40:08+03:00

В минЖКХ также предложили не финансировать из этих средств установку обще6домовых приборо учета, но это уже посчитали лишним

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В Самарской области ряд работ могут исключить из списка оплачиваемых из средств капремонта. Это касается дополнительных работ на модернизацию здания, которые требуют слишком много денег. Речь идет о переустройстве невентилируемых крыш на вентилируемые, утеплении фасадов и разработке проектной документации. Врио министра ЖКХ Михаил Татаринцев рассказал об этих предложениях на последнем заседании областной Думы. Также сначала предложили убрать из перечня установку приборов общедомового учета, но депутаты возразили.

Михаил Татаринцев отметил, что проведение дополнительных работ увеличит стоимость сметы в 1,5 раза, а денег в бюджете на это нет. Также врио министра подчеркнул, что капитальный ремонт - это не модернизация здания.

Альтернативой исключению этих работ было бы увеличение стоимости услуг для населения или же выделение больших сумм из бюджета. Ни один из этих вариантов назвать более подходящими нельзя.

Однако разработка проектной документации и помощь в прохождении экспертизы останутся в ведении фонда.

Это предложение рассмотрят на ближайшем заседании Думы.

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ИСТОЧНИК KP.RU