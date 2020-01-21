2020-01-21T12:54:43+03:00
Происшествия

В Самаре чиновника наказали рублем за покупку гашиша на рабочем месте

Сотрудника департамента горхозяйства оштрафовали на 7 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сотрудник департамента хотел побаловать себя гашишем, но попался полицейскимСотрудник департамента хотел побаловать себя гашишем, но попался полицейскимФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самаре суд вынес приговор сотруднику департамента городского хозяйства и экологии, которого подозревали в причастности к наркопреступлению. Как выяснили правоохранители, 38-летний чиновник был не прочь прикупить себе гашиш.

- Установлено, что в октябре прошлого года мужчина, находясь на рабочем месте, с помощью мобильного телефона заказал себе через интернет гашиш и перевел деньги на «Киви кошелек». В тот же день он приобрел возле дома на улице Стара-Загора два свертка с гашишем массой 9,12 г, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Суд признал чиновника виновным незаконном приобретении и хранении запрещенного вещества и назначил ему наказание в виде штрафа. Мужчине придется заплатить в доход государства 7 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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