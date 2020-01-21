Спасли только ребенка: при пожаре в тольяттинской квартире погибла целая семья

21 Янв. 2020 2020-01-21T19:27:04+03:00

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Сегодня из-за пожара в обычной тольяттинской девятиэтажке погибла целая семья. ЧП произошло в микрорайоне Шлюзовой на ул.Гидротехнической, 27.

Отблески пожара на первом этаже жилого дома прохожие увидели около семи часов вечера, позвонили пожарным, к их приезду почти вся квартира была уже охвачена огнем. Жители второго подъезда высыпали на улицу, всех волновало только одно: были ли владельцы квартиры внутри.

Как оказалось, - да. В огне погибли мужчина и женщина, их тела уже передали сотрудникам правоохранительных органов, чтобы установить личности.

Из огня удалось спастись только 11-летнему мальчику, его сейчас осматривают медики. Весьма вероятно, что при пожаре погибли его родители.

По сообщениям очевидцев, на месте работали с десяток пожарных машин. На данный момент с огнем уже удалось справиться.

ИСТОЧНИК KP.RU