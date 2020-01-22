Причиной пожара в тольяттинской квартире, где погибла семейная пара, могло стать курение

22 Янв. 2020 2020-01-22T13:35:56+03:00

Из огня удалось спасти только 11-летнего мальчика

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Стали известны подробности смертельного пожара, который произошел вечером во вторник, 21 января, на улице Гидротехнической в Тольятти. Напомним, ЧП унесло жизнь семейной пары. Из огня удалось спасти только их сына — 11-летнего мальчика.

- В результате пожара погибли 43-летний мужчина и 52-летняя женщина. Их ребенок получил ожог верхних дыхательных путей. Его госпитализировали в Тольяттинскую городскую детскую больницу № 1. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Отметим, что в Центральном межрайонном следственном отделе Тольятти по факту случившегося начали доследственную проверку. Назначено пожаро-техническое исследование. Следователи выясняют все детали происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU