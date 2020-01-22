Бывшего вице-мэра Самары назначили на пост зампреда правительства Ингушетии
Владимир Сластенин, который долгое время работал в администрации Самары, теперь покоряет карьерную лестницу в республике Ингушетия. В среду, 22 января, стало известно, что чиновника назначили первым заместителем председателя правительства Ингушетии.
- Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ о назначении на пост зампредседателя правительства Владимира Сластенина, который ранее был его советником, - сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.
Напомним, Владимир Сластенин окончил Куйбышевский политехнический институт. Ранее он занимал должности руководителя департамента финансов и первого заместителя главы Самары. Владимир Сластенин покинул свой пост осенью 2017 года после того, как Олег Фурсов освободил кресло мэра Самары.
Отметим, что Махмуд-Али Калиматов тоже несколько лет жил и работал в Самарской области. Так, он трудился здесь в органах прокуратуры, был советником губернатора, а с 2015 по 2019 год возглавлял региональное управление Росприроднадзора. В июне 2019 года президент РФ назначил Махмуда-Али Калиматова главой Ингушетии.
ИСТОЧНИК KP.RU