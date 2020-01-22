Бывшего вице-мэра Самары назначили на пост зампреда правительства Ингушетии

22 Янв. 2020 2020-01-22T14:33:43+03:00

Владимир Сластенин несколько лет занимался финансами в мэрии Самары

Речь идет о Владимире Сластенине, который трудился в городской мэрии при Олеге Фурсове

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Владимир Сластенин, который долгое время работал в администрации Самары, теперь покоряет карьерную лестницу в республике Ингушетия. В среду, 22 января, стало известно, что чиновника назначили первым заместителем председателя правительства Ингушетии.

- Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ о назначении на пост зампредседателя правительства Владимира Сластенина, который ранее был его советником, - сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Напомним, Владимир Сластенин окончил Куйбышевский политехнический институт. Ранее он занимал должности руководителя департамента финансов и первого заместителя главы Самары. Владимир Сластенин покинул свой пост осенью 2017 года после того, как Олег Фурсов освободил кресло мэра Самары.

Отметим, что Махмуд-Али Калиматов тоже несколько лет жил и работал в Самарской области. Так, он трудился здесь в органах прокуратуры, был советником губернатора, а с 2015 по 2019 год возглавлял региональное управление Росприроднадзора. В июне 2019 года президент РФ назначил Махмуда-Али Калиматова главой Ингушетии.

ИСТОЧНИК KP.RU