2020-01-22T16:32:03+03:00
Общество

Нашли еще одну мертвую лису: в Самарской области выявили второй очаг бешенства

На этот раз опасное заболевание выявили в Шенталинском районе
Анастасия ФИЛАТОВА
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Специалисты называют единственной защитой от опасного заболевания вакцинациюСпециалисты называют единственной защитой от опасного заболевания вакцинациюФото: Константин НАГОВИЦЫН
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В Самарской области выявили уже второй в этом году случай бешенства животных. Вновь вирус подхватила лиса. Ранее очаг бешенства был зафиксирован в Похвистневском районе, теперь же — в Шенталинском.

- При исследовании мазков из головного мозга лисы, найденной на территории села Аксаково Шенталинскойго района, выявлен антиген вируса бешенства, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.

В скором времени в границах неблагоприятного по бешенству поселения установят карантин. Сейчас специалисты делают все возможное, чтобы не допустить распространение вируса. Отметим, что бешенство — это смертельно опасное и не излечимое заболевание. Оно опасно как для животных, так и для людей. Единственный способ избежать заболевания — пройти вакцинацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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