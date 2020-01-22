Нашли еще одну мертвую лису: в Самарской области выявили второй очаг бешенства

22 Янв. 2020 2020-01-22T16:32:03+03:00

На этот раз опасное заболевание выявили в Шенталинском районе

Изменить размер текста: A A

В Самарской области выявили уже второй в этом году случай бешенства животных. Вновь вирус подхватила лиса. Ранее очаг бешенства был зафиксирован в Похвистневском районе, теперь же — в Шенталинском.

- При исследовании мазков из головного мозга лисы, найденной на территории села Аксаково Шенталинскойго района, выявлен антиген вируса бешенства, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.

В скором времени в границах неблагоприятного по бешенству поселения установят карантин. Сейчас специалисты делают все возможное, чтобы не допустить распространение вируса. Отметим, что бешенство — это смертельно опасное и не излечимое заболевание. Оно опасно как для животных, так и для людей. Единственный способ избежать заболевания — пройти вакцинацию.

ИСТОЧНИК KP.RU