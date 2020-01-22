Станцию метро "Победа" планируют капитально отремонтировать

22 Янв. 2020 2020-01-22T21:33:28+03:00

На время работ ее не собираются закрывать

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Власти отреагировали на жалобы горожан на станцию метро "Победа". Людям не нравится ее не самое лучшее состояние, в том числе недовольны они тем фактом, что из названия объекта куда-то пропала буква "П".

- В этом году планируем привести в порядок станцию, выполнить необходимый капитальный ремонт. С колодцем разбираемся, ищем балансодержателя для принятия соответствующих мер, - прокомментировали в департаменте транспорта.

В дептрансе отметили, что во время ремонта станция продолжит функционировать.Ранее в метрополитене сообщили, что на станции метро "Победа" подрядчик уже занимается герметизацией швов перекрытий. Рабочих там не видно, потому что трудятся они по ночам, когда станция уже закрывается. Завершить реставрацию должны до 15 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU