«Крылья Советов» интересуются экс-вратарем сборной России Юрием Лодыгиным

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:47:20+03:00

За «Зенит» Лодыгин играл с 2013 по 2019 год. Фото: ФК «Зенит».

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«Крылья Советов» интересуются бывшим вратарем «Зенита» и сборной России Юрием Лодыгиным. Голкипер 10 января покинул турецкий клуб «Газиантеп» и сейчас находится в статусе свободного агента. Об интересе самарцев к Лодыгину сообщает sportbox.ru со ссылкой на источник.

Кроме «Крыльев» к 29-летнему российскому вратарю проявляют интерес «Оренбург» и клубы из Турции и Греции.

Юрий Лодыгин – воспитанник греческого футбола. На профессиональном уровне он выступал за греческие клубы «Ксанти», «Эордаикос» и «Олимпиакос», в России с 2013 по 2019 играл за «Зенит». С 2013 по 2016 вызывался в сборную России.

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ИСТОЧНИК KP.RU