Трансферы ФК Крылья Советов (зима 2020): кто войдет в состав самарского клуба

Осенняя часть сезона 2019/2020 Российской премьер-лиги завершилась для «Крыльев Советов» неважно. Волжане финишировали на предпоследнем (15-ом) месте после длительной серии без побед. Исправлять ситуацию «КС» будут весной, а до этого времени команде предстоит серьезная работа на сборах.

В зимнюю паузу болельщики могут рассчитывать на трансферы. По информации «КП-Самара», «Крылья» покинут несколько игроков, им уже ищут замены. Кроме того, в декабре Миодраг Божович говорил, что команде нужны три качественных игрока. Публикуем список трансферов ФК Крылья Советов зимой 2020 года.

Ушли

Официально клуб не объявил, кто покинет команду зимой.

Пришли

В «Крыльях» ведут переговоры с несколькими потенциальными новичками, однако официально о подписании футболистов не объявляли.

Слухи

О том, что Александр Соболев покинет «Крылья Советов», разговоры ходят всю осеннюю часть чемпионата России. На одно из лучших бомбардиров этого сезона РПЛ засматриваются как европейские, так и российские команды. По последним данным, «КС» ведут переговоры с московским «Динамо». Сообщалось, что они уже в продвинутой стадии. Однако ранее в самарском клубе заявляли, что продавать Соболева до конца сезона не планируют.

Потенциальная замена Соболева – 19-летний конголезец Гай Мбенза. Форвард сейчас играет в чемпионате Туниса за «Стад Тунизьен» и идет на втором месте в списке бомбардиров сезона с шестью забитыми мячами.

Планируют самарцы укрепить и защиту. Как уверяет «Спорт-Экспресс», «КС» собираются взять в аренду у «Локомотива» 21-летнего Михаила Лысова. При этом самарцы хотят, чтобы у них была опция выкупа молодого защитника.

В декабре наставник «Крыльев» Миодраг Божович заявил, что в клубе ищут замену в том числе для вратаря Сергея Рыжикова. Недавно стало известно, что в «КС» планировали подписать чемпиона Белоруссии в составе брестского «Динамо», игрока национальной сборной Александра Гутора. Однако вратарь предпочел остаться на родине и перешел в солигорский «Шахтер», хотя «Крылья» предлагали более заманчивую зарплату.