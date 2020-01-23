Проводил собрания в аварийных домах? В Самаре продолжается суд над экс-главой НОДа

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:19:53+03:00

По версии следствия, собрания должны были проводить в этих развалинах Фото: Предоставлено "Комсомолке"

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В Куйбышевском районном суде Самары 23 января продолжатся слушания по делу Дмитрия Гуренкова, экс-руководителя «Национальной общественной дружины». Его обвиняют в получении взятки, сам Гуренков совместно с своими защитниками с этим не согласен.

— В материалах дела фигурирует 9 домов, в которых Гуренков, якобы, должен был «инициировать» собрания собственников и уговорить их выбрать УК «РЭУ-3». Мы этим обвинения считаем нелепыми, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» адвокат подсудимого Валерий Уткин.

Как делится юрист, в указанном перечне присутствуют дома на Бакинской, 21 и Медицинской, 1. Они в официальном порядке признаны аварийными и подлежат сносу. Дом на Медицинской расселен частично, на Бакинской — полностью. Более того, от последнего и вовсе остались только голые стены и часть крыши — собрания там проводить проблематично.

— Игнорирование следствием того факта, что два дома, фигурирующие в обвинительном заключении, признанны подлежащими сносу, при этом один из них полностью расселен, является проявлением злополучного «обвинительного уклона», о котором так много говорят в нашей стране, — считает Уткин.

По версии следствия, Гуренков получил через доверенное лицо от сотрудника ООО «РЭУ-3» 135 тысяч рублей за инициирование проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и убеждение жильцов о смене управляющей компании на «РЭУ-3». Разбирательства продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU