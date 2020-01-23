В Самаре отремонтировали поврежденный участок теплосети на Ново-Вокзальной

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:31:05+03:00

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В Самаре специалисты Предприятия тепловых сетей завершили ремонт поврежденного участка теплосети на улице Ново-Вокзальной. Уже скоро отопление в ближайших домах придет в норму.

- Теплоэнергетики начали перевод жителей на штатную схему теплоснабжения. В ближайшее время режим теплосети будет полностью восстановлен. При возникновении вопросов к качеству отопления следует обращаться в УК и ТСЖ, - сообщили в пресс-службе «ПТС».

Напомним, что повреждение на теплосети диаметром 500 мм выявили утром в четверг, 23 января. На время работ жителей переводили на резервную схему подачи тепла. Работы планировали завершить до конца сегодняшнего дня. Теплоэнергетики справились с устранением утечки уже в первой половине дня.

ИСТОЧНИК KP.RU