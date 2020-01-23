Самарцев просят помочь в поиске незаконных контактных зоопарков

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:40:42+03:00

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В Самарской области занялись поиском незаконных контактных зоопарков, которые запретили с 1 января 2020 года. Эту работу взяли на себя сотрудники регионального управления Россельхознадзора.

- Для контроля ситуации, связанной с ликвидацией контактных зоопарков, была создана горячая линия. В случае выявления нарушений, необходимо звонить по телефонам: 8 (846) 342-53-76, 8(846)342-53-00, 8(846)334-48-61, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.

Отметим, что в Самаре подобные контактные зоопарки раньше работали в различных торговых центрах. В 2017 году из-за жалоб горожан на то, как сотрудники организации обращаются с животными, один из них закрыли. Добавим, что новый закон запрещает также держать диких животных в квартирах, однако если они были приобретены до 1 января 2020 года, то владельцам разрешат оставить их до наступления естественной смерти. Тем же, кто содержит животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах, нужно будет до 1 января 2022 года получить лицензию. Без нее организациям не разрешат работать.

ИСТОЧНИК KP.RU