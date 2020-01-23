В Самаре следователи проведут проверку после падения наледи на 15-летнюю девочку

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:36:12+03:00

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В Самаре правоохранители проведут доследсвенную проверку по факту падения наледи с крыши на 15-летнюю девочку. Напомним, произошло все вечером 21 января возле дома № 175 на улице Авроры.

- Наледь упала на девочку, когда та проходила вдоль дома. Пострадавшую госпитализировали в больницу, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Сначала проверку по факту случившегося начали проводить сотрудники полиции. Но следователи инициировали изъятие материалов для выяснения причин и обстоятельств происшествия. Также сотрудники следственного комитета намерены установить степень тяжести травм, причиненных девочке-подростку. По результатам проверки они обещают принять соответствующее процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU