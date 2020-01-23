"Ждите новых антистрессовых комочков": жена самарского олигарха занялась пристраиванием котиков

23 Янв. 2020 2020-01-23T17:15:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Жена самарского олигарха Шаповалова Ксения Царицына порадовала подписчиков фотографией с милыми котятами. Они появлялись в ее ленте и раньше, а сейчас модель с радостью сообщила, что все они нашли себе хозяев.

- На всех к сожалению не хватило, так что ждите нового появления этих анти-стрессовых комочков, - написала она.

Конечно, подписчики оценили и милашек-котиков, и саму Ксению практически без макияжа.

А вот муж Ксении Алексей Шаповалов занимается более денежными делами. Недавно он купил торговый центр в Челябинске. А перед Новым годом он затеял тяжбу с "Космопортом", чтобы признать питающий торговый центр водопровод незаконной постройкой.

ksenia_tsaritsina В этот раз так быстро разобрали всех котят

ИСТОЧНИК KP.RU