2020-01-23T17:15:01+03:00
Общество

"Ждите новых антистрессовых комочков": жена самарского олигарха занялась пристраиванием котиков

Ксения Царицына порадовала подписчиков милой фотографией с котиками
Анастасия МЫШКИНА
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Ксения Царицына раздала всех котиковКсения Царицына раздала всех котиков
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Жена самарского олигарха Шаповалова Ксения Царицына порадовала подписчиков фотографией с милыми котятами. Они появлялись в ее ленте и раньше, а сейчас модель с радостью сообщила, что все они нашли себе хозяев.

- На всех к сожалению не хватило, так что ждите нового появления этих анти-стрессовых комочков, - написала она.

Конечно, подписчики оценили и милашек-котиков, и саму Ксению практически без макияжа.

А вот муж Ксении Алексей Шаповалов занимается более денежными делами. Недавно он купил торговый центр в Челябинске. А перед Новым годом он затеял тяжбу с "Космопортом", чтобы признать питающий торговый центр водопровод незаконной постройкой.

ksenia_tsaritsinaksenia_tsaritsina
В этот раз так быстро разобрали всех котят
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ИСТОЧНИК KP.RU

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