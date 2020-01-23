"Ждите новых антистрессовых комочков": жена самарского олигарха занялась пристраиванием котиков
Жена самарского олигарха Шаповалова Ксения Царицына порадовала подписчиков фотографией с милыми котятами. Они появлялись в ее ленте и раньше, а сейчас модель с радостью сообщила, что все они нашли себе хозяев.
- На всех к сожалению не хватило, так что ждите нового появления этих анти-стрессовых комочков, - написала она.
Конечно, подписчики оценили и милашек-котиков, и саму Ксению практически без макияжа.
А вот муж Ксении Алексей Шаповалов занимается более денежными делами. Недавно он купил торговый центр в Челябинске. А перед Новым годом он затеял тяжбу с "Космопортом", чтобы признать питающий торговый центр водопровод незаконной постройкой.
ИСТОЧНИК KP.RU