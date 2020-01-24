Самарцев просят помочь с выбором места для установки скульптуры «Аленький цветочек»

24 Янв. 2020 2020-01-24T10:02:15+03:00

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Жителям Самары предлагают выбрать место для нового памятника. Речь идет о скульптуре «Аленький цветочек», которая изображает писателя Сергея Аксакова, его сына, самарского губернатора Григория Аксакова и внучку Олю, для которой была написана одноименная сказка. Эскиз композиции разработал местный скульптор Иван Мельников. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, горожанам предлагают на выбор три места для установки скульптуры: сквер на пересечении улиц Фрунзе и Красноармейской, улица Фрунзе, 116, где раньше жила семья Григория Аксакова, или улица Степана Разина, 78. Проголосовать можно в официальной группе администрации Самары в соцсети.

Также свои замечания и предложения по местам установки памятника жители города смогут направлять в срок до 5 февраля 2020 года на электронную почту: info-samculture@yandex.ru. Телефон контакта: 332-42-60.

ИСТОЧНИК KP.RU