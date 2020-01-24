В Самаре фасад одного из домов украсят граффити в честь 75-летия победы

24 Янв. 2020 2020-01-24T10:59:49+03:00

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В Самаре в 2020 году нарисуют еще одно огромное граффити. На этот раз его приурочат к 75-летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Об этом рассказал врио гендиректора фонда капремонта Самарской области Александр Константинов.

По его словам, региональный фонд капремонта выиграл конкурс федерального министерства строительства на создание граффити на тему Великой Победы. Оно должно появиться на фасаде одного из домов к 9 мая. Что именно там будет изображено и конкретный адрес размещения масштабной картины, пока не уточняется.

Напомним, что в последние два года в Самаре украсили различными граффити фасады нескольких домов. Тематика их самая разнообразная. Часть муралов посвятили футболу, некоторые изображают известных людей: писатель Лев Толстой, космонавт Юрий Гагарин, летчик-герой Александр Мамкин, конструктор ракет Дмитрий Козлов, есть и такие, которые имеют фантастический уклон, к примеру, девушка с шарами-планетами.

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ИСТОЧНИК KP.RU