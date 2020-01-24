Самарский «Стройфарфор» назвал «хайпом» освещение в СМИ обвинения своего гендиректора в неуплате налогов

24 Янв. 2020 2020-01-24T11:28:49+03:00

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В самарском «Стройфарфоре» прокомментировали информацию о неуплате налогов на 143 млн рублей своим гендиректором Павлом Мисюли. Напомним, 23 января следственный комитет России опубликовал новость о возбуждении в отношении него уголовного дела. Предприятие с обвинениями в адрес руководителя не согласно и назвало их «хайпом».

- Павел Мисюли много лет успешно руководил заводом и добился высоких результатов на этом посту. Подобное обвинение голословно. Инициаторы «хайпа» не учли, что времена, когда подобным образом можно было «захватить» предприятия, давно прошли, - сообщили в пресс-службе «Стройфарфора».

Представители завода уверяют, что они своевременно выполняют свои обязательства по договорам и по уплате налогов.

- Налоговые органы не раз проводили проверки завода, по результатам которых нарушений закона не выявлено, что было подтверждено тремя судебными инстанциями, - отмечают представители организации.

Также в пресс-службе «Стройфарфора» добавили, что завод продолжает работать в обычном режиме и по-прежнему выпускает свою продукцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU