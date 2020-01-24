Не согласовали? Прокуратуру Самарской области вместо Александра Блошкина может возглавить другой кандидат

24 Янв. 2020 2020-01-24T14:44:09+03:00

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Александр Блошкин, которого в ноябре прошлого года согласовали на пост прокурора Самарской области, может так и не занять эту должность. В губернскую думу внесли на обсуждение совсем другую кандидатуру. Региональное надзорное ведомство может возглавить Игорь Харитонов, который работает в Самаре с февраля 2019 года. Как пишет Волга Ньюс, вопрос о согласовании представления генпрокурора о назначении на должность прокурора Самарской области вынесен на заседание губдумы, которое пройдет 28 января.

- Прежде согласованный на пост прокурора Самарской области красноярец Александр Блошкин куда-то тихо «рассосался». В губдуму внесен новый-неновый кандидат - это нынешний и.о. прокуратуры области Игорь Харитонов, - сообщил в твиттере депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.

Напомним, что Александр Блошкин является первым заместителем прокурора Красноярского края. Планировалось, что он переедет в Самару в январе. Возможно, возникли проблемы с согласованием кандидатуры Александра Блошкина в администрации президента РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU