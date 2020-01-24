Самарскую область накроют метель и сильный ветер

24 Янв. 2020 2020-01-24T15:02:53+03:00

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В Самарской области вновь ухудшится погода. По прогнозам синоптиков, она начнет портиться уже сегодня вечером, 24 января. Ожидается, что в регион придут метель и сильный ветер.

- С 19:00 пятницы, 24 января, до 19:00 субботы, 25 января, местами по Самарской области прогнозируются снег и метель. Скорость юго-западного ветра составит 8-13 м/с, местами его порывы будут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха ночью до -13°С., днем до 0°С, - сообщили в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть осторожнее и внимательнее на улицах. Не стоит выходить в непогоду из зданий, а также находиться рядом с деревьями, ЛЭП, рекламными щитами, недостроями и остановками общественного транспорта. Автомобилистам сотрудники МЧС советуют быть аккуратнее на дорогах и не лихачить, а лучше всего поставить машины в гараж или припарковать их вдали от деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU