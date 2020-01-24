Появилось видео из отдела полиции в Чапаевске, где под обломками стены погиб мужчина

24 Янв. 2020 2020-01-24T16:43:30+03:00

Перегородка обрушилась во время разбора кирпичной кладки стены

Рабочий занимался ремонтом с двумя коллегами, когда перегородка рухнула на них

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Следователи опубликовали видео с места смертельной трагедии в Чапаевске. Речь идет об отделе полиции, где днем в пятницу, 24 января, при выполнении ремонтных работ погиб мужчина.

- В отделе полиции проводили ремонт трое мужчин. Они занимались разбором кирпичной кладки стены. В какой-то момент перегородка упала на рабочих. Один из них погиб на месте, другой мужчина получил тяжелые травмы. Его увезли в больницу, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Сейчас следовали продолжают работать на месте ЧП. Они опрашивают третьего выжившего рабочего, а также сотрудников полиции. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/756697" frameborder="0"></iframe> В Чапаевске при обрушении стены в отделе полиции погиб мужчина.

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ИСТОЧНИК KP.RU