2020-01-24T21:08:09+03:00
Общество

"Найду работу, которой не помешает хобби": сельскую учительницу заставили уволиться из-за видео с танцами в клубе

Ксения уверена, что с тремя образованиями найдет работу, которой не помешает ее увлечение танцами
Ольга АФАНАСЬЕВААлександра БУДАЕВА
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Для Ксении танцы - это жизньДля Ксении танцы - это жизньФото: СОЦСЕТИ
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Сельскую учительницу затравили из-за видео, появившегося в социальных сетях, на котором она танцует на открытии ночного клуба. После публикации "компромата" Ксения С. написала заявление об увольнении. Кто потерял больше - она или школа - сложный вопрос. Дело в том, что преподавательница информатики из Шигонского района 13 лет занималась восточными танцами и это стало делом ее жизни. Джавхара выступает и со змеями, которых у нее две, показывает танцы с саблями. В школу Ксения устроилась только полгода назад. Зарплата в 10 тыс рублей не позволяла разгуляться, и женщина не оставляла свое хобби - подработку.

- Я танцами занимаюсь 13 лет, и руководство школы и родители знали, что я танцую в свободное время. В школе я работаю буквально полгода. Я устраивалась со всем этим багажом своим, в школе зарплата маленькая, жить тяжело, а танцы - это моя подработка, в свободное время. Видео сняли в закрытом ночном клубе, у входа которого стоял охранник и всех пускал по паспортам. Его выложила девушка наверно, приревновала мужчину своего или позавидовала. Я просила убрать запись, но она только прислала улыбающийся смайлик, - делится Ксения.

Ждать возмущенных высказываний женщина не стала: написала заявление, как только ролик появился в соцсетях. Дети остались без уроков информатики, а вот сама Ксения уверена, что найдет другую работу - у нее три высших образования.

- Я уверена, что найду работу, которой не помешают танцы. Я и работая в школе старалась быть максимально закрытой. В школе всегда была строго одета, вела уроки строго по программе и никогда в селе не танцевала, выезжала в Тольятти, в Сызрань. Но я танцор, я 13 лет занимаюсь танцами, я этим живу, я не хочу за 10 тыс рублей, которые мне платят в школе, столько терпеть. Я знала, что будет вся эта грязь, поэтому ушла, - говорит Ксения.

МНЕНИЕ

Ирина Чечкина, преподаватель английского онлайн:

- На первый взгляд работа преподавателем и восточные танцы кажутся несовместимыми. (Ах! Боже мой! что станет говорить Княгиня Марья Алексевна!) Но на самом деле, танцы - это такой же вид спорта, как плавание или теннис. И как любой вид спорта они учат дисциплине и целеустремленности: тем самым навыкам, которым я бы хотела обучить и своих студентов. Кто не знает: по восточным танцам проходят чемпионаты на уровне страны и мира! У участников есть рейтинговые книжки, за победы начисляются баллы, дается квалификационная категория. Все серьезно!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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