2020-01-24T21:21:14+03:00
Общество

В Сбербанке только наличными: самарцам рассказали, как платить за горячую воду и тепло без комиссии

В Почта банке и Сбербанке платить за тепло и горячую воду без комиссии в Самаре можно только наличными, также можно воспользоваться онлайн-банками большинства крупных банков
Анастасия МЫШКИНА
Поделиться:
Не хочешь переплачивать - иди в банкоматНе хочешь переплачивать - иди в банкоматФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Жителям города рассказали, как платить без комиссии за тепло и горячую воду в Самаре в 2020 году. Напомним, что жителей областной столицы ждал с 1 января неприятный сюрприз. Когда они попытались оплатить первые квитанции, обнаружили, что списать с них пытаются чуть больше, чем обычно. В Т Плюс объяснили, что бесплатные способы остались, но их стало меньше. Сейчас список возможностей расширился.

Уже сегодня заплатить без комиссии за тепло и горячую воду в Самаре можно в банкоматаха Почта Банка и Сбербанка - но только наличными. Карточкой можно провести расчет в банкоматах Промсвязьбанка.

А вот онлайн оплатить квитанции можно через онлайн-банк Газпромбанка, ВТБ, Почта Банка, Открытия, Россельхозбанка, Альфа-банка, Промсвязьбанка, Райфайзенбанка, Русского Стандарта, Уралсиба, Росбанка, Совкомбанка, Юникредит Банка, Тинькоффа, Ак Барса, Сити, Новикомбанка, Рокетбанка, Возрождения, Солидарности, Кубань Кредита, КС Банка, МТС Банка. Также оплату можно произвести в терминалах QIWI, Элекснет и ComePay.

Больше всего жителей не радует тот факт, что в списке нет Сбербанка Онлайн. Здесь придется выложить комиссию в 1%. Необходимость ехать в офис банка никого не радует. Но пока что других решений нет. А председатель правительства Виктор Кудряшов поблагодарил Т Плюс за оперативное решение проблемы с квитанциями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сбербанке только наличными: самарцам рассказали, как платить за горячую воду и тепло без комиссии
В Самарской области внедорожника Рено занесло на скользкой дороге и вынесло в канаву с водой
За неделю в Самарской области подорожала водка и морковь
"Найду работу, которой не помешает хобби": сельскую учительницу заставили уволиться из-за видео с танцами в клубе
Солист группы "Цветы" Олег Предтеченский представит в Самаре первый сольный альбом
Долг погашен! В Сызрани с фирмы взыскали более 11 миллионов рублей в пользу ее сотрудников
Третейских судей в России подведут под уголовку
Съедят и не заметят: в 2019 году около 2000 жителей Самарской области пострадали от собак
Жители Самарской области будут платить за капремонт больше в среднем на 10%
"Он ест рагу по-королевски, а я яичницу": россияне все чаще покупают для питомцев дорогой корм
В Самаре волонтеры раздадут 900 «Ленточек Ленинградской Победы»
Появилось видео из отдела полиции в Чапаевске, где под обломками стены погиб мужчина
Самарский минтранс возьмет на себя эвакуацию автомобилей
В Самаре теплоэнергетики грозятся отключить горячую воду 23 тысячам горожан из-за долгов
В Самаре директор медкомпании пытался подкупить сотрудника Росздравнадзора 50 тысячами рублей
В Чапаевске при разборе стены в отделе полиции погиб рабочий
Самарскую область накроют метель и сильный ветер
В Самаре банду из четырех человек будут судить за 75 наркопреступлений
Не согласовали? Прокуратуру Самарской области вместо Александра Блошкина может возглавить другой кандидат
Самаре могут присвоить статус «Город трудовой доблести»
В Тольятти следователи проверят информацию о нападении бродячей собаки на подростка
В Самаре женщина-бухгалтер занизила сотрудникам компании премии и обогатилась на 120 тысяч рублей