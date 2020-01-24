В Сбербанке только наличными: самарцам рассказали, как платить за горячую воду и тепло без комиссии

24 Янв. 2020 2020-01-24T21:21:14+03:00

В Почта банке и Сбербанке платить за тепло и горячую воду без комиссии в Самаре можно только наличными, также можно воспользоваться онлайн-банками большинства крупных банков

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Жителям города рассказали, как платить без комиссии за тепло и горячую воду в Самаре в 2020 году. Напомним, что жителей областной столицы ждал с 1 января неприятный сюрприз. Когда они попытались оплатить первые квитанции, обнаружили, что списать с них пытаются чуть больше, чем обычно. В Т Плюс объяснили, что бесплатные способы остались, но их стало меньше. Сейчас список возможностей расширился.

Уже сегодня заплатить без комиссии за тепло и горячую воду в Самаре можно в банкоматаха Почта Банка и Сбербанка - но только наличными. Карточкой можно провести расчет в банкоматах Промсвязьбанка.

А вот онлайн оплатить квитанции можно через онлайн-банк Газпромбанка, ВТБ, Почта Банка, Открытия, Россельхозбанка, Альфа-банка, Промсвязьбанка, Райфайзенбанка, Русского Стандарта, Уралсиба, Росбанка, Совкомбанка, Юникредит Банка, Тинькоффа, Ак Барса, Сити, Новикомбанка, Рокетбанка, Возрождения, Солидарности, Кубань Кредита, КС Банка, МТС Банка. Также оплату можно произвести в терминалах QIWI, Элекснет и ComePay.

Больше всего жителей не радует тот факт, что в списке нет Сбербанка Онлайн. Здесь придется выложить комиссию в 1%. Необходимость ехать в офис банка никого не радует. Но пока что других решений нет. А председатель правительства Виктор Кудряшов поблагодарил Т Плюс за оперативное решение проблемы с квитанциями.

ИСТОЧНИК KP.RU