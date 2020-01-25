"Закрыть нельзя оставить": зачем власти предлагают перекрыть ул.Авроры на 5 дней

25 Янв. 2020 2020-01-25T14:27:53+03:00

Городской департамент транспорта предлагает закрывать для движения обычных автомобилистов целый перечень улиц во время религиозных праздников

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В Самаре сотрудники городского департамента транспорта разработали проект постановления, который предлагает во время религиозных праздников перекрывать ряд улиц, чтобы по ним не могли ездить рядовые автомобилисты - лишь автобусы. Ограничения будут временные - с 7 утра до 4 часов вечера.

Как сообщает "СитиТрафик", пока речь идет о пяти датах в 2020 году: 19 апреля, 26 апреля, 28 апреля, 9 мая, 6 июня. В эти дни для горожан будет организована перевозка муниципальным транспортом к городским кладбищам.

Ограничить движение хотят в районе автостанции "Аврора", где как раз и ожидается большой поток людей и автобусов, идущих сразу на два кладбища - "Рубежное" и "Южное". Тут запрет могут ввести на участке ул.Авроры от ул.Аэродромной до ул.Партизанской и по ул.Аэродромной от ул.Тушинской до ул.Энтузиастов.

Далее ограничения могут коснуться участка ул.Ставропольской от ул.Пугачевской до ул.Алма-Атинской, там проследуют автобусы, идущие из города к кладбищу "Металлург".

Плюс обычным автомобилистам могут временно запретить ездить по ул.Новосельской от Уральского шоссе до Нижнего въезда в районе кладбища “Рубежное”.

Документ пока официально не утвержден, так что туда, возможно, будут внесены правки.

ИСТОЧНИК KP.RU