Ехал на летней резине: стали известны подробности ночной аварии на Московском шоссе в Самаре

25 Янв. 2020 2020-01-25T17:14:54+03:00

Возле парка им.Гагарина в Самаре легковушка въехала в фуру, один человек погиб, еще трое получили травмы

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В полиции озвучили предварительные итоги проверки по факту ДТП, которое произошло в ночь с 24 на 25 января на Московском шоссе в районе парка им.Гагарина.

Напомним, ранее мы писали, что по неизвестным причинам легковушка с несколькими пассажирами внутри протаранила фуру. Сегодня выяснилось, что в ДТП участвовали три автомобиля: МАЗ в термобудкой, в него въехал автомобиль ВАЗ-21123, после чего легковушку отбросило на иномарку Datsun. Был ли "японец" такси, в полиции не говорят.

- По предварительным данным МАЗ остановился, потому что ему горел запрещающий сигнал светофора. ВАЗ-21123 не затормозил вовремя, плюс он ехал в снегопад на летней резине, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в пресс-службе областного МВД. - Также установлено, что регистрация автомобиля ВАЗ-21123 прекращена в сентября 2019 года.

В результате ДТП погиб один из пассажиров отечественной легковушки, его личность пока не установлена. Водитель и еще два пассажира попали в больницу. Одного из них врачи осмотрели и отпустили домой.

Активисты "Ночного патруля" ранее также писали, что водитель ВАЗа мог управлять автомобилем, будучи пьяным, но в полиции эту информацию пока не подтверждают.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/756807" frameborder="0"></iframe> В Самаре легковущка влетела в фуру.Вера ЦЫГАНКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU