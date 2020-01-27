В Самаре изменят схему движения на проблемном перекрестке Масленникова — Подшипниковая

27 Янв. 2020 2020-01-27T12:15:39+03:00

В последнее время на перекрестке стало происходить слишком много ДТП Фото: Google Карты

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В Самаре на пересечении проспекта Масленникова и улицы Подшипниковой скорректируют схему движения. Ее решили изменить после многочисленных жалоб горожан на аварийность перекрестка.

- Состоялось совместное совещание с ГИБДД. На этой неделе будет разработана схема, предусматривающая режим «красный всем», а также выведение левых поворотов в отдельную фазу, - сообщили в твиттере представители департамента транспорта Самары.

В ведомстве добавили, что в новой циклограмме исключат желтый сигнал светофора после красного, что, по мнению чиновников, должно исключить преждевременное начало движения и выезда на перекресток. Напомним, что ранее проблему частых аварий на пересечении проспекта Масленникова и улицы Подшипниковой уже пытались решить. Специалисты установили на светофоры дополнительные секции для поворотов, но ситуация с ДТП поменялась не сильно.

ИСТОЧНИК KP.RU