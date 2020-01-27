Коронавирус не пройдет? В аэропорту Курумоч появились санитарные посты для проверки прилетающих пассажиров

27 Янв. 2020 2020-01-27T16:42:05+03:00

В Курумоче проверяют на коронавирус все зарубежные рейсы Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Пока что пассажиров с подозрениями на инфекцию не нашли, но продажу туров в Китай на всякий случай приостановили

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В самарском аэропорту «Курумоч» выставили санитарные посты для проверки прибывающих из Китая. Об этом сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова.

- Санитарно-карантинный контроль идет в воздушном грузопассажирском пункте пропуска через госграницу, - пояснила она. – Мы проверяем не только пассажиров рейсов, прибывающих из Китая, но и всех зарубежных рейсов. Такой же контроль ведут и на железнодорожных вокзалах на внешних границах РФ.

Как рассказала Светлана Архипова, по состоянию на 27 января пассажиров с подозрением на инфекционные заболевания не выявлено, а заболеваемость гриппом и ОРВИ не превышает эпидпорог.

Напомним, Самара вошла в список 10 российских городов, где риск проникновения коронавируса наиболее велик. Тем временем регулярные рейсы в Китай, согласно онлайн-табло аэропорта «Курумоч», не отменены. Ближайшие самолеты в китайскую Санью (о. Хайнань) отправятся из Самары по расписанию 9 и 12 февраля. В то же время власти острова уже приняли решение закрыть в этом городе все туристические точки, а некоторые турфирмы досрочно вывозят оттуда своих клиентов.

Как сообщили «КП-Самара» в одной из туристических компаний Самары, с сегодняшнего дня продажи туров в Китай приостановлены.

- Из Самары в Китай прямыми рейсами летает только TEZ TOUR, с сегодняшнего дня они приостановили продажу туров, - сообщили в туристическом агентстве. – Сейчас у TEZ TOUR на острове Хайнань находится две тысячи туристов – нам сообщили, что их будут вывозить в плановом режиме по расписанию рейсов авиакомпании iFly и запланированным датам туров. Туристы, которые хотят аннулировать или перебронировать свой тур, могут обращаться в свое агентство или напрямую к туроператору по телефону 8 800 700 78 78. Но пока самарцы за возвратом ранее купленных билетов к нам не обращались.

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ИСТОЧНИК KP.RU