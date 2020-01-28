2020-01-28T16:30:41+03:00
Общество

В Самаре приведут в порядок 17 мостов и путепроводов

В план работ попали недавно отремонтированные Южный мост и путепровод "Аврора"
Анастасия ФИЛАТОВА
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На обновление мостов и путепроводов в Самаре понадобится около 2,2 млрд рублейНа обновление мостов и путепроводов в Самаре понадобится около 2,2 млрд рублей
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В Самаре в ближайшие несколько лет собираются обновить несколько мостов и путепроводов. В программу ремонта на 2020-2030 годы вошли 7 мостов и 10 путепроводов. Сначала эти объекты обследуют, потом будут составлены проекты работ, а затем уже начнется их ремонт. Предполагается, что на обновление транспортных объектов потребуется около 2,2 млрд рублей. При этом большую часть средств городские власти ждут из вышестоящих бюджетов.

В программу ремонта включили путепровод "Ракитовский" 1977 года постройки, путепровод "139 км" на улице Земеца (1977), путепровод "Физкультурный" (1985), путепровод "Заводское шоссе (1990), путепровод "Смышляевский" (1988), путепровод 116 км (1987), мост через реку Татьянку (1964), путепровод "XXII Партсъезда" (1962), путепровод "Кировский" (1984-1989), мост "Самарский" (1954), мост "Подстепновка" (1930), мост "Орловский" (1961), мост "Чекистов" (1980), Южный мост (1974) и путепровод "Аврора" (1973). Где-то нужно заменить ограждение, где-то отремонтировать дорожное полотно и деформационные швы, в некоторых местах нужно привести в порядок опоры.

Программу ремонта мостов и путепроводов вынесли на публичные слушания. Свои предложения горожане могут направлять в департамент городского хозяйства и экологии по адресу: улица Коммунистическая, 17а.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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