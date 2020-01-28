В компании-перевозчике рассказали подробности ДТП с автобусом в Самаре

28 Янв. 2020 2020-01-28T21:49:22+03:00

Как сообщили в «СамараАвтоГазе», никто не пострадал, а аварию спровоцировал водитель «Газели»

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Представители компании-перевозчика «СамараАвтоГаз» рассказали подробности аварии с участием 34-го автобуса, которая произошла в областной столице вечером во вторник, 28 января. Напомним, на улице Тухачевского автобус не поделил дорогу с «Газелью».

- Наш автобус ехал на линии, грузовая «Газель» резко перестроилась и создала аварийную ситуацию. В результате столкновения никто не пострадал. Личный состав сработали по инструкции: пересадил пассажиров на идущую следом машину по имеющимся билетам, - рассказали в «СамараАвтоГазе».

По словам представителей перевозчика и городского департамента транспорта, виновник ДТП – водитель «Газели». Он нарушил правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU