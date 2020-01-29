2020-01-29T11:50:28+03:00
Спорт

«Крылья Советов» объявили список игроков, которые полетели на второй сбор в Турцию

Лучший бомбардир команды в этом сезоне Александр Соболев в строю
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
В Белеке самарцы проведут четыре контрольные игры.В Белеке самарцы проведут четыре контрольные игры.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

«Крылья Советов» отправились на второй сбор, который, также как и первый, пройдет Белеке. Тренерский штаб Миодрага Божовича взял в Турцию следующих футболистов: вратари: Сергей Рыжиков, Богдан Овсянников, Данил Бельтюков; защитники: Тарас Бурлак, Александр Анюков, Владимир Полуяхтов, Никита Чернов, Дмитрий Комбаров, Максим Карпов, Виталий Лысцов; полузащитники: Антон Зиньковский, Александр Гацкан, Паул Антон, Срджан Мияйлович, Дмитрий Кабутов, Артем Тимофеев, Раду Гынсарь, Антон Терехов, Сергей Иванов; нападающие: Деян Радонич, Егор Голенков, Александр Соболев.

Отметим, что среди футболистов, которые были на просмотре в «КС» на первом сборе, на второй сбор с командой полетел только полузащитник Сергей Иванов из «Зенита-2».

В Белеке самарцы проведут четыре контрольные игры. 2 февраля «Крылья» встретятся с «Чайкой» из села Песчанокопское Ростовской области и чемпионом Белоруссии брестским «Динамо», а 8 февраля – с нижнекамским «Нефтехимиком» и датским клубом «Раннерс». Игры начнутся в 13:00 и 18:00 соответственно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Миодраг Божович: «Ожидаем, что на втором сборе к нам приедут два-три качественных футболиста»

Главный тренер «Крыльев Советов» рассказал, кто из новичков не подошел команде, и как прошел первый сбор (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Не ошибается тот, кто ничего не делает»: глава Самарского бюро медсоцэкспертизы извинился за высказывание о «лже-инвалидах»
Задолжали почти 600 млн рублей: в Самаре назвали самых крупных неплательщиков за тепло среди УК
Самарцы смогут увидеть нашумевшую мелодраму «Маленькие женщины» раньше, чем картина выйдет в прокат
Самарская область получит миллиард на оцифровку дорог и транспорта
В Самаре безработный продавец пиротехники пытался подкупить полицейского фейерверком
Готовят к реконструкции: в Самаре возле Фабрики-кухни установили строительные леса
В Самаре водитель «Ауди» отправил в больницу 88-летнюю пенсионерку
Жителей Самары предупредили, что обледенение дымоходов увеличивает риск отравления угарным газом
В Тольятти нашли 183 кг просроченной семги и более 1,3 т речной рыбы без документов
В Самарской области неизвестный избил 16-летнюю девушку, возвращавшуюся домой
Тольяттинская спортсменка стала пятикратной победительницей первенства России по фехтованию
В Самарской области хотят сократить сроки доставки писем и посылок
В Самарской области виновник ДТП выплатил компенсацию пострадавшей стороне только после ареста авто
«Крылья Советов» объявили список игроков, которые полетели на второй сбор в Турцию
В Самаре хотят создать музей трудовой славы Безымянки, где в годы войны выпускали самолеты Ил-2