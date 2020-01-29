«Крылья Советов» объявили список игроков, которые полетели на второй сбор в Турцию

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:50:28+03:00

Лучший бомбардир команды в этом сезоне Александр Соболев в строю

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«Крылья Советов» отправились на второй сбор, который, также как и первый, пройдет Белеке. Тренерский штаб Миодрага Божовича взял в Турцию следующих футболистов: вратари: Сергей Рыжиков, Богдан Овсянников, Данил Бельтюков; защитники: Тарас Бурлак, Александр Анюков, Владимир Полуяхтов, Никита Чернов, Дмитрий Комбаров, Максим Карпов, Виталий Лысцов; полузащитники: Антон Зиньковский, Александр Гацкан, Паул Антон, Срджан Мияйлович, Дмитрий Кабутов, Артем Тимофеев, Раду Гынсарь, Антон Терехов, Сергей Иванов; нападающие: Деян Радонич, Егор Голенков, Александр Соболев.

Отметим, что среди футболистов, которые были на просмотре в «КС» на первом сборе, на второй сбор с командой полетел только полузащитник Сергей Иванов из «Зенита-2».

В Белеке самарцы проведут четыре контрольные игры. 2 февраля «Крылья» встретятся с «Чайкой» из села Песчанокопское Ростовской области и чемпионом Белоруссии брестским «Динамо», а 8 февраля – с нижнекамским «Нефтехимиком» и датским клубом «Раннерс». Игры начнутся в 13:00 и 18:00 соответственно.

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ИСТОЧНИК KP.RU