Миодраг Божович: «Ожидаем, что на втором сборе к нам приедут два-три качественных футболиста»

«Крылья Советов» завершили первый зимний сбор в турецком Белеке. Команда провела две контрольные встречи – обе завершились победами «КС». Сначала самарцы разобрались с юрмалинским «Спартаком» 4:1, а затем добыли победу над чешским «Богемианс Прага 1905» 4:3.

Итоги сбора подвел главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович. Он дал интервью клубному телевидению.

Миодраг Божович Интервью по итогам первого сбора.Главный тренер Крыльев Советов Миодраг Божович в интервью клубному телевидению подвел итоги первого сбора, рассказал об изменениях в составе и многом другом.

Про сборы

- У нас были очень хорошие условия. Самое главное – поле очень хорошее. Гостиница нормальная, питание тоже. Были все условия, чтобы хорошо поработать.

Самое главное – обошлись без травм. После небольшого перерыва продолжим работу. На втором сборе нагрузки будут более интенсивными, футболисты будут играть больше времени. На этом сборе игроки провели на поле по 40 минут, на втором они будут играть по 60 минут. Это значит, что мы приближаемся к той готовности, которая нам нужна.

В прошедшие две игры мы пытались дать одинаковую игровую практику всем футболистам. Играли смешанные команды. Сыграли неплохо, кроме второго тайма против «Богемианс». Это меня тревожит, потому что первый тайм мы играли очень хорошо – забили два очень красивых гола и хороший третий гол. Второй тайм могли и проиграть. Нам забили три гола, но могли и больше. Второй тайм играли безобразно. Но самое главное – забили достаточно голов. Но много пропустили – это значит, что физически мы еще не готовы.

Посмотрим на втором сборе. Надеюсь, что ошибки, которые мы допускали сейчас, мы не будем повторять.

На первом сборе «Крылья» сыграли два контрольных матча.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Про новичков

- Хорошо себя зарекомендовал [Сергей] Иванов: неплохо сыграл две игры. Наверняка заберем его и на второй сбор. Что касается остальных – Реваз [Инджгия, 19-летний грузинский нападающий] получил травму. Это интересный молодой игрок, но ему 18 лет, будем следить дальше. Пока с ним не будем ничего подписывать, но это перспективный футболист.

Еще игрок, который был на просмотре – Клаус [Стефанос Атанасиадис, 31-летний греческий нападающий, экс-форвард сборной]. Видно, что это был качественный игрок, но физически он не готов. Не думаю, что дальше будем с ним сотрудничать.

Что касается футболистов из молодежки – Дмитрий Молчанов забивал красивые голы на тренировках. Будем следить за ним. Он будет работать с дублем, но если нужно, будем его привлекать к основному составу.

Оба контрольных поединка завершились победами самарцев.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Про усиление

- Мы работаем над усилением. Ожидаем, что на втором сборе к нам приедут два-три новичка. Думаю, что усилимся качественно, потому что у нас очень серьезная задача и первые четыре игры очень важные. Важна любая игра, но первые четыре очень важны. Нам надо подготовиться, чтобы исправить турнирное положение.

После паузы «Крылья» первые четыре встречи сыграют против «Оренбурга», «Рубина», «Тамбова» и «Ахмата». Матч с «Оренбургом» пройдет в Самаре 28 февраля.

Про вратарей (на сборе работали два голкипера – Сергей Рыжиков и Богдан Овсянников)

- Будем забирать еще одного вратаря из дубля. Ожидаем, что к нам присоединится еще один вратарь высокого уровня.

Про тех, кто покинет команду

- Есть пара игроков, которые отправятся в аренду. У них нет шансов пока играть в «Крыльях», но мы должны быть аккуратными, а футболистам нужна игровая практика. [Геннадий Киселев отправился в аренду в «Ротор», Денис Якуба – в «Чертаново», - здесь и далее прим. ред «КП-Самара»].

Переговоры Соболева с другими клубами успехом не увенчались, форвард сейчас тренируется с «КС».Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Про Соболева

- Соболев пришел чуть-чуть попозже. Он хорошо тренировался, хорошо работал. Понимает, что должен работать в любом случае. Могу сказать, что я доволен, как он работает.

Второй сбор пройдет также в Белеке. К тренировкам «Крылья» приступят 29 января. Во время сбора самарцы проведут четыре контрольные игры – 2 и 8 февраля. Соперников объявят позже.

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