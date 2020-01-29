Жителей Самары предупредили, что обледенение дымоходов увеличивает риск отравления угарным газом

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:59:29+03:00

В СВГК отметили, что в период резких температурных перепадов собственники зданий должны постоянно контролировать состояние оголовков дымоходов

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В условиях резкого перепада температуры наружного воздуха возрастает риск отравления угарным газом, поскольку увеличивается возможность нарушения или даже полного прекращения естественной тяги в дымоходе. В результате продукты сгорания попадают в помещение, что может привести к трагедии.

Зачастую причиной нарушения естественной тяги становится обмерзание или разрушение оголовка дымохода в период резкого похолодания. Наледь образуется по периметру конструкции в месте выхода продуктов сгорания наружу, и накапливается постепенно.

Угарный газ – убийца без цвета, запаха и вкуса. Минимизировать риск стать его жертвой можно, выполняя не сложные, но важные правила.

Собственники зданий должны уделять пристальное внимание контролю состояния оголовков дымоходов. Чтобы избежать отравления людей необходимо не реже, чем раз в месяц, а в период контрастных температур желательно чаще, осматривать их. И в случае образования наледи принимать меры по очистке оголовков.

Собственникам жилья необходимо также позаботиться о регулярной расчистке крыш от снега и наледи во избежание несчастных случаев и деформации наружных газопроводов из-за схода при оттаивании глыб слежавшегося снега.

ИСТОЧНИК KP.RU