2020-01-29T12:59:29+03:00
Общество

Жителей Самары предупредили, что обледенение дымоходов увеличивает риск отравления угарным газом

В СВГК отметили, что в период резких температурных перепадов собственники зданий должны постоянно контролировать состояние оголовков дымоходов
Поделиться:
Изменить размер текста:

В условиях резкого перепада температуры наружного воздуха возрастает риск отравления угарным газом, поскольку увеличивается возможность нарушения или даже полного прекращения естественной тяги в дымоходе. В результате продукты сгорания попадают в помещение, что может привести к трагедии.

Зачастую причиной нарушения естественной тяги становится обмерзание или разрушение оголовка дымохода в период резкого похолодания. Наледь образуется по периметру конструкции в месте выхода продуктов сгорания наружу, и накапливается постепенно.

Угарный газ – убийца без цвета, запаха и вкуса. Минимизировать риск стать его жертвой можно, выполняя не сложные, но важные правила.

Собственники зданий должны уделять пристальное внимание контролю состояния оголовков дымоходов. Чтобы избежать отравления людей необходимо не реже, чем раз в месяц, а в период контрастных температур желательно чаще, осматривать их. И в случае образования наледи принимать меры по очистке оголовков.

Собственникам жилья необходимо также позаботиться о регулярной расчистке крыш от снега и наледи во избежание несчастных случаев и деформации наружных газопроводов из-за схода при оттаивании глыб слежавшегося снега.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Не ошибается тот, кто ничего не делает»: глава Самарского бюро медсоцэкспертизы извинился за высказывание о «лже-инвалидах»
Задолжали почти 600 млн рублей: в Самаре назвали самых крупных неплательщиков за тепло среди УК
Самарцы смогут увидеть нашумевшую мелодраму «Маленькие женщины» раньше, чем картина выйдет в прокат
Самарская область получит миллиард на оцифровку дорог и транспорта
В Самаре безработный продавец пиротехники пытался подкупить полицейского фейерверком
Готовят к реконструкции: в Самаре возле Фабрики-кухни установили строительные леса
В Самаре водитель «Ауди» отправил в больницу 88-летнюю пенсионерку
Жителей Самары предупредили, что обледенение дымоходов увеличивает риск отравления угарным газом
В Тольятти нашли 183 кг просроченной семги и более 1,3 т речной рыбы без документов
В Самарской области неизвестный избил 16-летнюю девушку, возвращавшуюся домой
Тольяттинская спортсменка стала пятикратной победительницей первенства России по фехтованию
В Самарской области хотят сократить сроки доставки писем и посылок
В Самарской области виновник ДТП выплатил компенсацию пострадавшей стороне только после ареста авто
«Крылья Советов» объявили список игроков, которые полетели на второй сбор в Турцию
В Самаре хотят создать музей трудовой славы Безымянки, где в годы войны выпускали самолеты Ил-2