2020-01-30T13:04:02+03:00
Общество

В Самаре к мосту через реку Сок подогнали баржу-площадку для спецтехники

Скоро рабочие начнут обустраивать фундамент будущих опор нового моста
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: министерство транспорта Самарской областиФото: министерство транспорта Самарской областиФото: Instagram.com
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В Самаре продолжается реконструкция моста через реку Сок, которая стартовала в декабре 2019 года. В среду, 29 января, туда подогнали баржу-площадку. Она нужна для того, чтобы обеспечить проезд спецтехники для строительства русловой опоры нового моста через Сок. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

- Скоро на барже установят буровую установку и бетононасос. С их помощью будут устроены сваи - фундамент опоры. После этого мы приступим к обустройству тела русловой опоры. Всего их будет пять: одна в русле реки, а остальные четыре - в береговой части, - рассказал заместитель директора подрядной организации ООО «Самаратрансстрой» Алексей Зотов.

Завершить реконструкцию существующего моста и строительство нового мостового перехода протяженностью 2 км подрядчик должен до 1 октября 2021 года. Их расположат параллельно друг другу, что позволит распределить транспортные потоки на въезд и выезд из города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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