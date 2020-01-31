2020-01-31T09:42:53+03:00
Происшествия

В Самаре загорелась подсобка в пекарне

Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Причину пожара будут выяснять специалисты.Причину пожара будут выяснять специалисты.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре утром в четверг, 30 января, произошел пожар. В Кировском районе загорелась подсобка в пекарне, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

- Пожар произошел по адресу: улица Цеховая, дом 200. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 5:51, - рассказали в региональном ГУ МЧС.

На место выехали 18 огнеборцев и четыре единицы техники. Пламя охватило площадь в 20 квадратных метров. К 6:09 огонь полностью потушили.

К счастью, погибших и пострадавших нет. Причину пожара будут выяснять специалисты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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