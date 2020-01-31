В Самаре загорелась подсобка в пекарне
В Самаре утром в четверг, 30 января, произошел пожар. В Кировском районе загорелась подсобка в пекарне, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.
- Пожар произошел по адресу: улица Цеховая, дом 200. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 5:51, - рассказали в региональном ГУ МЧС.
На место выехали 18 огнеборцев и четыре единицы техники. Пламя охватило площадь в 20 квадратных метров. К 6:09 огонь полностью потушили.
К счастью, погибших и пострадавших нет. Причину пожара будут выяснять специалисты.
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ИСТОЧНИК KP.RU